In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der an dem Coronavirus erkrankten Menschen. Zwei Ortschaften sind unter Quarantäne

Tom Wunderlich Ist 2011 als Fotograf in den Journalismus eingestiegen. Arbeitet seit 2019 in der Online-Redaktion der Volksstimme. Zuvor war er unter anderem bei der Freie Presse in Mittelsachsen und TAG24 in Erfurt. tom.wunderlich@volksstimme.de ›

Magdeburg l Die Zahl der an Corona erkrankten Menschen ist in Sachsen-Anhalt auf 455 angestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Demnach seien weiterhin die meisten Menschen in Halle (96) betroffen. Aktuell befinden sich 36 Menschen in Krankenhäusern. Sieben von diesen weisen einen schweren Verlauf auf.

Aufgrund der schnell steigenden Fallzahlen im Landkreis Wittenberg sind seit Donnerstag mehrere Tausend Menschen unter Quarantäne gestellt. Der Landkreis hatte am Vorabend verfügt, dass die Ortschaften Schweinitz und Jessen zur Sperrzone werden.

Die Fallzahlen im Überblick