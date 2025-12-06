weather starkbewoelkt
  3. Bundesparteitag in Magdeburg: „Das BSW lebt“: Sahra Wagenknecht wird gefeiert wie ein Popstar

Beim Bundesparteitag des BSW am Samstag in Magdeburg hat Sahra Wagenknecht die restriktive Mitgliederaufnahme als „Anfängerfehler“ bezeichnet. Trotz einer aktuell schwierigen Phase bescheinigt sie dem BSW noch eine große Zukunft . Der Parteitag feierte Wagenknecht, die nicht mehr als Parteivorsitzende antritt.

Von Michael Bock 06.12.2025, 16:33
Sahra Wagenknecht begeisterte beim Bundesparteitag in Magdeburg die mehr als 600 Delegierten.
Sahra Wagenknecht begeisterte beim Bundesparteitag in Magdeburg die mehr als 600 Delegierten. Foto: AFP

Magdeburg - Wagenknecht sieht das BSW aktuell „in der schwierigsten Phase unserer Parteigeschichte“. Man habe vieles richtig, aber auch einiges falsch gemacht.