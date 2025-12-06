Bundesparteitag in Magdeburg „Das BSW lebt“: Sahra Wagenknecht wird gefeiert wie ein Popstar

Beim Bundesparteitag des BSW am Samstag in Magdeburg hat Sahra Wagenknecht die restriktive Mitgliederaufnahme als „Anfängerfehler“ bezeichnet. Trotz einer aktuell schwierigen Phase bescheinigt sie dem BSW noch eine große Zukunft . Der Parteitag feierte Wagenknecht, die nicht mehr als Parteivorsitzende antritt.