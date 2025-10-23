Der Handball-Bundestrainer Alfred Gislason erläutert in Magdeburg, nach welchen Grundsätzen er mit Mannschaften arbeitet und was er in seiner langen Karriere geändert hat.

Das sind die sieben Regeln von Handball-Bundestrainer Alfred Gislason

Der Trainer der Handball-Nationalmannschaft der Männer, Alfred Gislason, hat in Magdeburg vorgestellt, wie er mit seinem Team arbeitet.

Magdeburg - Alfred Gislason ist einer der erfolgreichsten Handball-Trainer und trainiert seit 2020 die deutsche Nationalmannschaft der Männer. Er lebt im Jerichower Land und war von 1999 bis 2006 Coach beim SC Magdeburg. Auf einem Netzwerktreffen der Landes-Kampagne „#moderndenken“ in Magdeburg sprach er vor rund 60 Unternehmern über seine sieben wichtigsten Regeln für Erfolg.