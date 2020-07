Ein Kleinkind hat wie durch ein Wunder einen Blitzeinschlag überlebt. Außerdem gab es gleich mehrere Brände.

Blitzeinschlag

Im Turm des Halberstädter Jagdschlosses schlug ein Blitz ein. Ein Vater musste reanimiert werden, seine Tochter (1) hatte einen Schutzengel.

Brand in Ballenstedt

Nach dem Brand in Ballenstedt dauern am Montag die Löscharbeiten an. Jetzt übt der "Mirage"-Besitzer Kritik. "Wenn alles nach unseren Vorstellungen läuft, ist der Brand Dienstagfrüh gelöscht", so Pressesprecherin Cordelia Wurg, Sprecherin der Freiwilligen Feuerwehr Ballenstedt.

Feuer im Wohnblock

Große Rauchschwaden quellen am Montag aus einem Wohnblock in Magdeburg. Im siebten Stock ist ein Feuer ausgebrochen. Der 37-jährige Bewohner der Wohnung war nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach.

Großeinsatz in Stendal

Ein verdächtiges Paket hat in Stendal einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Grund war der übel riechende Inhalt.