Lukas Weihrauch zeigt auf TikTok, wie Bahnfahrer durch Split Ticketing massiv sparen können – nicht nur auf der Strecke Magdeburg–Oldenburg. Doch die Methode birgt Risiken.

Mit Video: Teurer als nötig? TikTok-Video zeigt - mit Split Ticketing über 70 Euro sparen

Mit Split Ticketing lässt sich für Kunden der Deutschen Bahn zum Teil viel Geld sparen. Doch die Methode birgt Risiken.

Magdeburg. - „Hallo Internet“ begrüßt Lukas Weihrauch, Medieninformatiker aus Magdeburg, seine Zuschauer auf YouTube und bei TikTok. Was er in den darauffolgenden knapp neun Minuten zeigt, sorgt für Diskussionen. Denn: Mit einem einfachen Trick, spart er bei einer Fahrt mit der Deutschen Bahn von Magdeburg nach Oldenburg über 70 Euro. Und auch auf anderen Strecken ist dank der Split-Ticketing-Methode eine ähnliche Ersparnis möglich.