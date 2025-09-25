Ausländische Saisonkräfte sind für Sachsen-Anhalts Landwirtschaft unverzichtbar. Ihr Arbeitspensum ist hoch. Gheorghe Curac aus Rumänien erzählt von seiner Arbeit und seiner Heimat.

„Ich komme hierher mit Liebe“ - Aus dem Alltag eines rumänischen Erntehelfers

Der 38-jährige Gheorghe Curac aus Rumänien kommt seit mehreren Jahren als Erntehelfer nach Deutschland.

Langenweddingen - Es gibt drei wichtige Regeln für den perfekten Apfel: Er muss die richtige Farbe haben, möglichst ohne Blätter sein und, ganz wichtig, der Stiel muss dran bleiben. Gegen den Pilzbefall. Gheorghe Curac hat diese Regeln verinnerlicht. Seit zehn Jahren kommt der 38-jährige Rumäne im Herbst als Erntehelfer nach Deutschland.