  4. Bau-Verzögerung: Herzzentrum für Magdeburger Uniklinikum wird später fertig

Bau-Verzögerung Herzzentrum für Magdeburger Uniklinikum wird später fertig

Die Fertigstellung des mit 152 Millionen Euro veranschlagten Herzzentrums am Uniklinikum verzögert sich. Was das für die Kosten bedeutet.

Von Alexander Walter 25.09.2025, 16:48
Der Rohbau des Herzzentrums im Sommer.
Der Rohbau des Herzzentrums im Sommer. Foto: BLSA / UKMD

Magdeburg - Das Herzzentrum am Magdeburger Uniklinikum wird voraussichtlich ein knappes halbes Jahr später fertig als geplant. Wie das Finanzministerium von Michael Richter (CDU) auf Volksstimme-Anfrage informierte, ist die Übergabe an das Uniklinikum Ende Mai 2027 vorgesehen.