Bau-Verzögerung Herzzentrum für Magdeburger Uniklinikum wird später fertig
Die Fertigstellung des mit 152 Millionen Euro veranschlagten Herzzentrums am Uniklinikum verzögert sich. Was das für die Kosten bedeutet.
25.09.2025, 16:48
Magdeburg - Das Herzzentrum am Magdeburger Uniklinikum wird voraussichtlich ein knappes halbes Jahr später fertig als geplant. Wie das Finanzministerium von Michael Richter (CDU) auf Volksstimme-Anfrage informierte, ist die Übergabe an das Uniklinikum Ende Mai 2027 vorgesehen.