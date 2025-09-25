Die Fertigstellung des mit 152 Millionen Euro veranschlagten Herzzentrums am Uniklinikum verzögert sich. Was das für die Kosten bedeutet.

Herzzentrum für Magdeburger Uniklinikum wird später fertig

Der Rohbau des Herzzentrums im Sommer.

Magdeburg - Das Herzzentrum am Magdeburger Uniklinikum wird voraussichtlich ein knappes halbes Jahr später fertig als geplant. Wie das Finanzministerium von Michael Richter (CDU) auf Volksstimme-Anfrage informierte, ist die Übergabe an das Uniklinikum Ende Mai 2027 vorgesehen.