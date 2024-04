Streit im Einzelhandel Warum Dorfläden ohne Personal in Sachsen-Anhalt an Sonntagen trotzdem nicht öffnen dürfen

Obwohl in den automatisierten Märkten der Kette „Tante Enso“ niemand arbeitet, dürfen die Geschäfte in Sachsen-Anhalt an Sonntagen nicht öffnen. Dagegen regt sich Protest.