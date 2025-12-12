Beim Totschlags-Prozess am Landgericht Stendal sagte der 38 Jahre alte Angeklagte hinter verschlossener Tür aus. Er soll seine Frau in der JVS Burg erwürgt haben.

Der Angeklagte Stephan A. mit seiner Rechtsanwältin Heidrun Ahlfeld am ersten Prozesstage

Stendal/Burg - Der 38 Jahre alte Angeklagte, dem vorgeworfen wird, am 3. April dieses Jahres in der Justizvollzugsanstalt Burg seine Ehefrau in einer sogenannten Liebeszelle – einem speziellen Haftraum für Langzeitbesuche, der weder video- noch audioüberwacht wird – erwürgt zu haben, hat sich zum Geschehen in Zelle B-1-015 geäußert. Allerdings auf Antrag seiner Strafverteidigerin Heidrun Ahlfeld hinter verschlossener Tür, um seine und die Persönlichkeitsrechte der Toten zu wahren.