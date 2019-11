Im Großraum Magdeburg haben Polizei und SEK 20 Wohn- und Geschäftsräume gestürmt. Ein harter Schlag gegen das organisierte Verbrechen.

Magdeburg/Schönebeck l In Magdeburg und dem Salzlandkreis kommt es am Mittwochnachmittag zu einem großangelegten Einsatz der Polizei. Gegen 15 Uhr stürmten Spezialkräfte (SEK) des Landeskriminalamtes mehrere Gebäude. Ein Großteil von diesen liegt dabei in der Stadt Schönebeck südlich von Magdeburg. Augenzeugen in der Salzer Straße berichteten von lauten Knallgeräuschen beim Zugriff der Elitepolizisten. Die Straße ist derzeit wegen der polizeilichen Maßnahmen vollgesperrt. Mehrere Hundert Polizisten sind derzeit im Einsatz.

In der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck stürmten Spezialkräfte ebenfalls ein Objekt. Hierbei handelt es sich um eine Shisha-Bar. Ein Polizeisprecher bestätigte den Einsatz am Nachmittag. Insgesamt 20 Wohn- und Geschäftsobjekte würden aktuell durchsucht. Die Federführung bei dem Ermittlungsverfahren liege bei der Polizeiinspektion Magdeburg. Grund für den Großeinsatz sollen unter anderem Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz sein.

Die Ermittlungen des Verfahrens richten sich laut Polizei gegen vier Tatverdächtige im Alter von 22 bis 26 Jahren. "Es handelt sich hierbei um Personen mit syrischer, türkischer und deutscher Nationalität." Gegen fünf weitere türkische Staatsbürger im Alter von 29 bis 40 Jahren werde ebenfalls ermittelt.