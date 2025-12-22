Volksstimme-Interview „Eierlegende Wollmilchsau ist nicht zu haben“: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zieht Klimapolitik in Zweifel
Wie wird sich die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln? Prognosen besagen, dass sie langsam aus der Krise kommt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sorgt sich vor allem um die Chemie und die Autozulieferer im Land. Wo sieht er die Gründe? Und was muss passieren?
22.12.2025, 14:46
Magdeburg - „Es gibt externe Ursachen wie Russlands Krieg in der Ukraine“, sagte der Regierungschef im Volksstimme-Interview. „Doch es gibt in der EU auch hausgemachte Probleme.“