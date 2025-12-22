weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Volksstimme-Interview „Eierlegende Wollmilchsau ist nicht zu haben“: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zieht Klimapolitik in Zweifel

Wie wird sich die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln? Prognosen besagen, dass sie langsam aus der Krise kommt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sorgt sich vor allem um die Chemie und die Autozulieferer im Land. Wo sieht er die Gründe? Und was muss passieren?

Von Michael Bock und Jens Schmidt 22.12.2025, 14:46
Sachen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU).
Foto: Uli Lücke

Magdeburg - „Es gibt externe Ursachen wie Russlands Krieg in der Ukraine“, sagte der Regierungschef im Volksstimme-Interview. „Doch es gibt in der EU auch hausgemachte Probleme.“