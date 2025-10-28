weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Heftige Kritik am Listen-Vorschlag: Ex-Ministerin Feußner sieht Frauen in der CDU Sachsen-Anhalt gedemütigt

Heftige Kritik am Listen-Vorschlag Ex-Ministerin Feußner sieht Frauen in der CDU Sachsen-Anhalt gedemütigt

Der Landsvorstand der CDU Sachsen-Anhalt hat eine Empfehlung für den Listenparteitag am Samstag in Oschersleben vorgelegt. Ex-Bildungsministerin Eva Feußner zieht Konsequenzen.

Von Michael Bock 28.10.2025, 18:55
Ex-Bildungsministerin Eva Feußner übt scharfe Kritik am Listenvorschlag des Landesvorstands der CDU Sachsen-Anhalt.
Ex-Bildungsministerin Eva Feußner übt scharfe Kritik am Listenvorschlag des Landesvorstands der CDU Sachsen-Anhalt. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

„Die Sitzung des Landesvorstandes und vor allem die Ergebnisse hinsichtlich des Listenvorschlags lassen mich irritiert zurück“, teilte Feußner in einem am Dienstagabend bekannt gewordenen Schreiben an Landeschef Sven Schulze mit.