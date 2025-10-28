Heftige Kritik am Listen-Vorschlag Ex-Ministerin Feußner sieht Frauen in der CDU Sachsen-Anhalt gedemütigt
Der Landsvorstand der CDU Sachsen-Anhalt hat eine Empfehlung für den Listenparteitag am Samstag in Oschersleben vorgelegt. Ex-Bildungsministerin Eva Feußner zieht Konsequenzen.
28.10.2025, 18:55
„Die Sitzung des Landesvorstandes und vor allem die Ergebnisse hinsichtlich des Listenvorschlags lassen mich irritiert zurück“, teilte Feußner in einem am Dienstagabend bekannt gewordenen Schreiben an Landeschef Sven Schulze mit.