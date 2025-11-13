Miese Umfragewerte und innerparteiliche Konkurrenz: Es sind schwere Zeiten für Lydia Hüskens. Vor dem Parteitag gibt sich die Ministerin und FDP-Landesvorsitzende kämpferisch.

FDP-Ministerin mit Kampfansage: „Wir sind noch nicht fertig“

Lydia Hüskens möchte die FDP bei der Landtagswahl 2026 anführen.

Magdeburg. - Am Sonnabend kämpft Infrastrukturministerin Lydia Hüskens auf dem Listenparteitag der FDP in Staßfurt um die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl im kommenden Jahr. Ihr Kontrahent ist Andreas Silbersack, Vorsitzender der Landtagsfraktion. Mit Volksstimme-Reporter Antonius Wollmann sprach Hüskens über den innerparteilichen Wettbewerb und ihre Ziele für den Wahlkampf.