Sachsen-Anhalt zeichner am Donnerstag mehr als 25 Ehrenamtliche im Sport und weitere Aktive mit herausragenden Leistungen aus. Was eine Sitzvolleyballerin und den „Radsport-Vater“ von Osterweddingen besonders macht.

Für andere immer am Ball: Land zeichnet Ehrenamtliche und verdiente Sportler aus

Die Magdeburgerin Daniela Cierpka wird in der Kategorie "aktiv mit Handicap" ausgezeichnet .

Wenn morgen mehr als 25 Ehrenamtliche und Sportler von Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) im Festsaal des Palais am Fürstenwall ihre Urkunde erhalten, ist auch Daniela Cierpka dabei. Die 33-Jährige wird in der Kategorie „Aktiv mit Handicap“ geehrt. Sie ist Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Sitzvolleyball, die vor drei Jahren bei den Europameisterschaften in der Türkei Bronze holte und auch bei anderen Europa- und Weltmeisterschaften beachtliche Plätze erreichte.