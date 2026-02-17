Die Geburtenzahlen in Sachsen-Anhalt rauschen in den Keller. Es zeichnet sich ab, dass viele Kindergärten nicht mehr gebraucht werden. Was passiert mit den Erziehern?

Viele Kitas in Sachsen-Anhalt stehen vor einer ungewissen Zukunft.

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Geburtenzahl rauscht in den Keller und mit ihr die Zahl der Kita-Kinder. Für 2025 vermeldet das Statistische Landesamt mit etwa 12.300 Geburten einen neuen Negativrekord – das sind 5.000 Babys weniger als im Mittel früherer Jahre. Durch Zuwanderung kommen ebenfalls immer weniger kleine Kinder ins Land. 2022 waren es fast 4.000 – zuletzt noch gut 1.000.