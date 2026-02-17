weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  3. Prozess nach Gewalttat in Staßfurt: Siebenjähriger soll Mordversuch an seiner Mutter gesehen haben und half ihr

Ein 60-Jähriger aus Staßfurt wollte laut Anklage vor dem Magdeburger Landgericht seine Frau erwürgen, weil sie ihn verlassen wollte. In dem am 17. Februar begonnenen Prozess kommen erschütternde Details ans Licht.

Von Matthias Fricke 17.02.2026, 15:00
Der Angeklagte im „Magdeburg“-Kapuzenpullover hat neben seinem Verteidiger Platz genommen.
Der Angeklagte im „Magdeburg“-Kapuzenpullover hat neben seinem Verteidiger Platz genommen. Foto: Matthias Fricke

Magdeburg - Ein 60-Jähriger aus Staßfurt muss sich seit Dienstag (17. Februar) vor dem Magdeburger Landgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Die Staatsanwältin wirft dem Mann als Motiv Heimtücke und niedrige Beweggründe vor. Besonders erschütternd: Der gemeinsame siebenjährige Sohn musste alles mit ansehen.