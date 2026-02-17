Ein 60-Jähriger aus Staßfurt wollte laut Anklage vor dem Magdeburger Landgericht seine Frau erwürgen, weil sie ihn verlassen wollte. In dem am 17. Februar begonnenen Prozess kommen erschütternde Details ans Licht.

Siebenjähriger soll Mordversuch an seiner Mutter gesehen haben und half ihr

Der Angeklagte im „Magdeburg“-Kapuzenpullover hat neben seinem Verteidiger Platz genommen.

Magdeburg - Ein 60-Jähriger aus Staßfurt muss sich seit Dienstag (17. Februar) vor dem Magdeburger Landgericht wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau verantworten. Die Staatsanwältin wirft dem Mann als Motiv Heimtücke und niedrige Beweggründe vor. Besonders erschütternd: Der gemeinsame siebenjährige Sohn musste alles mit ansehen.