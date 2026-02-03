Besserer Personalschlüssel? Kita-Debatte in Magdeburg: Der Spagat zwischen Stadt und Land
Im Magdeburger Stadtrat prallen Forderungen nach einem besseren Personalschlüssel in den Kitas auf die Grenzen kommunaler Zuständigkeit. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Land.
03.02.2026, 06:00
Magdeburg. - Der Personalschlüssel in Sachsen-Anhalts Kitas liegt unter dem empfohlenen Schnitt. Auch in Magdeburg. Stadträte wollen die Situation verbessern. Das Problem: Die Stadt ist nicht zuständig, müsste für eine bessere Qualität in den Kitas selbst Geld in die Hand nehmen - und Beiträge erhöhen.