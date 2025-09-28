weather wolkig
  3. Bernburger Ex-Leichtathlet erinnert sich: Gedopt und ausgenutzt

Jörg Höpfner (57) aus dem Salzlandkreis hofft darauf, dass der Bundestags im Herbst für anerkannte Dopingopfer eine Opferrente beschließt.

Von Bernd Kaufholz 28.09.2025, 18:00
Jörg Höpfner bei einem Junioren-Dreiländerkampf zwischen CSSR, Ungarn und DDR in Prag.
Bernburg - Jörg Höpfner war in seiner Altersklasse zweimal DDR-Vizemeister im Weitsprung und im August 1987 Kader für die Junioren-EM im englischen Birmingham. Seinen größten internationalen Wettkampf bestritt der heute 57-Jährige 1986 bei den „Jugendwettkämpfen der Freundschaft“ in Neubrandenburg – der Junioren-WM des Ostblocks.