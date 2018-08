Der Körper eines jungen Mannes ist in einem Waldstück bei Dessau gefunden worden. Es soll sich um einen vermissten 19-Jähriger handeln.

Dessau l Wochenlang hat die Polizei in einem Waldstück bei Dessau nach den sterblichen Überresten eines 19-jährigen Dessauers gesucht. Am Montag ist nun eine Leiche im Erdreich entdeckt worden. Der Körper sei in einem Waldstück beim Stadtteil Alten vergraben gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass es sich um die sterblichen Überreste von Tom-Justin S. handelt, der im März vergangenen Jahres Opfer eines Gewaltverbrechens wurde.

Eine abschließende Untersuchung läuft aktuell noch am Rechtsmedizinischen Institut in Halle. Zu dem Verbrechen sind von der Dessauer Polizei bereits vier deutsche Beschuldigte im Alter von 16 bis 22 Jahren ermittelt worden. Drei von ihnen befinden sich seit dem 22. Juni 2018 in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Totschlags. Der jüngste von ihnen, ein 16-Jähriger, blieb zunächst auf freien Fuß.

Motiv bleibt unklar

Die Hinweise auf das Waldstück sollen nach Aussagen von Frank Pieper, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau, aus dem Kreis der Beschuldigten selbst gekommen sein. Allerdings konnte man den Ort nicht weiter eingrenzen, was die wochenlange Suche nach der Leiche auslöste. Weiter wollte sich der Staatsanwalt nicht zu dem Fall äußern, weil die Beschuldigten zum Teil noch im jugendlichen Alter sind. Ihr Motiv und die Beziehung zum Opfer bleiben damit vorerst weiter unklar.

„Mit hohem personellem und logistischem Aufwand haben wir den Wald durchkämmt“, erklärte gestern Polizeisprecherin Doreen Wendland. An der Suche in dem schwer zugänglichen Waldgebiet waren zahlreiche Beamte der Landesbereitschaftspolizei beteiligt. Zudem kamen Spezialisten der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes, Beamte der Polizeidirektion Ost sowie mehrere Hundeführer mit Leichenspürhunden zum Einsatz.

Munition im Erdreich befürchtet

Auch Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes waren laut Polizei im Einsatz, weil in dem abgelegenen Waldgebiet auch Fundmunition aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich befürchtet wurde.

Von dem Auffinden der Leiche erhoffen sich die Ermittler nun weitere Beweise für das Gewaltverbrechen oder sogar neue Ermittlungsansätze. Der Jugendliche war am 20. März 2017 gegen 19.30 Uhr im Dessauer Ortsteil Alten zuletzt gesehen worden. Einen Tag später wurde er als vermisst gemeldet.