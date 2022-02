Lieselotte aus Salzwedel auf dem Weg zum Topmodel? So lief Folge 1

Lieselotte Reznicek aus Salzwedel will es wissen: Mit 66 Jahren möchte sie bei Heidi Klum „Germanys next Topmodel“ werden. Wir verraten, wie sich die einstige Ost-Rockerin zum Auftakt schlug.

Magdeburg/DUR/slo – Bei „Germanys next Topmodel“ ist dieses Jahr vieles anders. Noch stärker als im Vorjahr setzt Heidi Klum auf das Thema „Diversity“ – also auf Vielfalt unter den Kandidatinnen. Und so finden sich kleine Frauen neben sehr großen, gertenschlanke neben curvy Models, und junge neben älteren Semestern.

Mit dabei ist auch Lieselotte Reznicek aus Salzwedel. Die einstige Ostrock-Musikerin der Band „Mona Lise“ will mit 66 Jahren noch einmal etwas erleben. Zumal Reznicek vor einigen Jahren einen schweren Verkehrsunfall hatte und das Laufen ganz neu lernen musste.

Zu Beginn der neuen Topmodel-Staffel gibt es von Model-Mama Heidi Klum erstmal ganz viel Rückenwind. „Ihr seht absolut Mega aus“, ruft sie Lieselotte und der noch einmal zwei Jahre älteren Kandidatin Barbara zu. „Ältere Models werden immer angesagter“, weiß Klum und erkennt „einen ganz anderen Elan“ bei den beiden älteren Frauen. Das bringt Klum auch gleich zu einem Problem: Ihr legendäres „Meedchen“ passt hier nicht mehr!

GNTM-Kandidatinnen über 60 - Heidi Klums "Medchen"-Spruch passt nicht mehr!

Von so viel Lob wirkt Kandidatin Lieselotte regelrecht überfahren. Die gebürtige Salzwedelerin steigt zwar noch mit einem lauten „Juhu“ aus dem Auto aus, wirkt dann aber schnell ganz ergriffen. Und sie verrät: „Das ist gar nicht so einfach, dieses Posen!“

Das muss sie aber ganz schnell, denn Heidi Klum schmeißt ihre 31 Kandidatinnen sofort ins kalte Wasser. Im Athener Kongresszentrum „Zappeion“ müssen die Kandidatinnen ohne große Vorbereitung eine Modenschau für Designerin Jasmin Erbas aus Berlin laufen.

GNTM-Kandidatin Lieselotte trägt zum ersten Mal ein teures Kleid

Für Lieselotte eine ganz neue Welt: „Zum ersten Mal in meinem Leben ziehe ich jetzt ein teures Kleid an“, ist sie wieder überwältigt. Auf dem Laufsteg ist davon aber nichts zu sehen. Zwar ist ihr „Walk“ nicht so dynamisch, dafür wirkt die 66-Jährige selbstsicher und flirtet sogar ein bisschen mit Gastjurorin Kylie Minogue.

Dafür gibt es zwar genauso Kritik wie am Lauf über den Catwalk. Die Gestik sei „too much“, der Lauf „versteinert“, so die beiden Jurorinnen. Am Ende kommt Lieselotte Reznicek jedoch sicher in die zweite Runde und darf dann auf Mykonos lernen, wie ein Model elegant über den Laufsteg schwebt.