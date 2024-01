Prost: Die Majestäten verschiedener Regionen stoßen auf eine gelungene Grüne Woche in Berlin an.

Berlin. - Von Traktoren ist am Nordeingang der Messe Berlin gestern nichts zu sehen und nichts zu hören. Auch Protestplakate sieht man weit und breit nicht. Stattdessen stehen die Besucher der Grünen Woche bereits eine halbe Stunde, bevor die Tore öffnen, erwartungsfroh an und warten auf den Einlass. Und trotzdem stellt sich unweigerlich die Frage: Kann die größte Landwirtschaftsund Ernährungsmesse der Welt im Schatten der wochenlangen Bauern-Demos so unbefangen und locker ablaufen wie gewohnt?