Arztpraxis, Kita und Verein – das Leben ist leichter, wenn all dies gut erreichbar ist. Die Realität sieht oft anders aus, in den Städten und im ländlichen Bereich. Kinder, junge Menschen und Familien stehen im Alltag oft vor schwierigen Situationen. Mit der Spendenaktion „Leser helfen 2024“ wollen die Volksstimme und der Paritätische Projekte unterstützen, die Menschen ins besonderen Lebenslagen zu Seite stehen.

Magdeburg - Junge Eltern, die praktische Hilfe im Alltag mit dem neuen Baby brauchen; Feriencamps und Freizeitaktivitäten in Regionen, wo Angebote für Kinder und Jugendliche rar sind; eine Initiative, die gleich zwei Generationen in Bewegung bringt: Mit der diesjährigen Spendenaktion wollen die Volksstimme und der Paritätische soziale, sportliche und kulturelle Projekte unterstützen, die Menschen jeden Alters die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben ob in der Stadt oder auf dem Land.

Unter dem Motto „Gut leben. Überall.“ haben wir folgende Projekte ausgewählt, die wir in den nächsten Wochen vorstellen:

Offenes Näh- und Kunstatelier für Kinder und Jugendliche im Landkreis (Kunstplatte e.V., Stendal)

Wellcome - Hilfe für Familien mit Neugeborenen (Spielwagen e.V., Magdeburg)

Tagesreise in die Welt der Wissenschaft für Familien (Paritätische Sozialwerk/Ambulante Familienhilfen, Stendal/Osterburg)

Neuer Clubraum für Kids @ Co (Elterninitiative Begegnungsstätte für Jugendliche e.V., Haldensleben)

Challenge: Eine Woche Selbstversorgung - Ferienfreizeit für Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung (Arbeiter-Samariter-Bund, Harz)

Brückenbauer – ambulanter Kinderhospizdienst und Familienbegleitung (Malteser e.V., Magdeburg)

Ferienglück ermöglichen für Kinder im Heim (Albert-Schweitzer-Familienwerk, Zerbst)

Fakir-Feriencamp für Kinder in der Altmark (SoNet e.V., Salzwedel)

Sekib - Senioren bringen Kinder in Bewegung (Uni, vdek, Kindergärten und Vereine, Magdeburg)

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie diese Angebote unterstützen. Alle Spenden fließen zu 100 Prozent an die Projekte. Und so können Sie spenden:

Kontoverbindung:Der Paritaetische-Volksstimme - LeserHelfenIBAN: D E 53 3702 0500 0007 4188 05BIC: BFSWDE33XXX (Bank für Sozialwirtschaft)Kennwort: Leser helfen 2024 oder direkt im Internet unter: https://secure.spendenbank.de/form/3441

Möchten Sie Ihren Beitrag gezielt einem der vorgestellten Projekte zukommen lassen, so vermerken Sie dies bitte bei Ihrer Überweisung. Spenden ohne einen solchen Vermerk werden vom Spendenkomitee auf die genannten Projekte verteilt.

Für Spenden bis 300 Euro gilt der Überweisungsbeleg als Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt. Darüber hinaus stellt der Paritätische auf Wunsch Spendenquittungen aus.

Auch die Namen der Spender möchten wir veröffentlichen. Wenn Sie mit der Nennung Ihres Namens in der gedruckten Volksstimme und im E-Paper einverstanden sind, tragen Sie bei der Überweisung bitte unter „Verwendungszweck“ ein „Ja“ ein. Das E-Paper ist nur für Abonnenten und nicht frei im Internet zugänglich.

Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen schon jetzt herzlich!