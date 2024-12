Die Druckwerkstatt aus dem Salzwedeler Kunsthaus kam in den Sommerferien mit ihrem Equipment im Rahmen des Projekts in einen Jugendlkub.

Salzwedel. - Für gestresste Großstädter ist die dünn besiedelte Altmark ein Erholungsgebiet. Einheimische stellt die Infrastruktur mitunter vor enorme Herausforderungen. Auch Kinder und Jugendliche. Teils fehlen Freunde zum Spielen im vom demografischen Wandel gebeutelten Dorf. Persönliche Sozialkontakte und Freizeitangebote sind für Minderjährige ohne Fahrerlaubnis schwer erreichbar.

Das Projekt wird im Rahmen der Volksstimme-Aktion „Leser helfen 2024" vorgestellt: Gut leben. Überall - Helfen Sie mit.

Um diesem etwas entgegenzusetzen, haben sich Vereine der offene Kinder- und Jugendarbeit im Norden Sachsen-Anhalts zu einem sozialen Netzwerk zusammengeschlossen. Denn das Problem ist ernstzunehmen, wie die Koordinatorin in Salzwedel, Cathleen Hoffmann, verdeutlicht. „Kinder vereinsamen in ihren Dörfern“, sagt sie, würden sich in die oftmals gar nicht so sozialen Netzwerke flüchten. Es fehle schlichtweg der reale Kontakt zu Gleichaltrigen, der Austausch und das Miteinander.

Zu diesem Zweck gründeten Soziale Vereine und Unterstützer im Norden Sachsen-Anhalts vor 15 Jahren das Projekt „FaKIR“ (Fairplay Altmark Kids Respect). Es bringt die Minderjährigen aus des Landkreises bei gezielten Projekten und Freizeitaktivitäten zusammen, wie Projektkoordinatorin Cathleen Hoffmann erklärt.

Gegen Vereinsamung von Kinder im ländlichen Raum

„Das ist gerade auch für Kinder aus finanzschwachen Familien wichtig“, sagt sie. Einige würden kaum aus ihrem persönlichen Umfeld herauskommen. Da sind die Fakir-Wochen eine willkommene Abwechslung. 2024 beispielsweise gab es eine Woche der Menschenrechte. Mädchen lernten sich selbst zu verteidigen, ein großer Menschenkicker sollte das Miteinander stärken, es gab Musik- und Graffitiworkshops. Eine Team der mobilen Druckwerkstatt des Salzwedeler Kunsthauses kam vorbei, es wurde gemeinsam Cricket gespielt und gelacht. „Dabei lernen die Kinder nicht nur neue Methoden der Freizeitgestaltung und weitere Orte im Landreis, sondern auch Freunde kennen.“ Mit denen würden sie sich vernetzen. Ein gezielter Ansatz gegen Vereinsamung von Kindern im ländlichen Raum. Die Projekttage finden in unterschiedlichen Jugendeinrichtungen des Altmarkkreises statt. Erzieher begleiten die Minderjährigen zu den Projekttagen.

Das ist für viele Kinder der einzige Urlaub im Jahr. Cathleen Hoffmann, Projektkoordinatorin

Das Highlight des Jahres sei für die meisten jedoch der gemeinsame Urlaubsausflug in den Herbstferien. „Wir sind dann eine Woche zusammen am Arendsee.“ Die Freizeit wird gemeinsam verbracht, es wird zusammen gegessen, gespielt und am Lagerfeuer gesungen. Gerade für Minderjährige aus sozialschwachen Familien eine wichtige Woche, so die Projektkoordinatorin. „Das ist für viele Kinder der einzige Urlaub im Jahr.“

Der Verein beantrage jedes Jahr Gelder für das Projekt. „Für 2025 haben wir noch keine Bewilligung.“