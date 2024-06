Magdeburg - Wenn einmal die Bilanz des grünen Wirtschaftsministers Robert Habeck aufgemacht werden wird, wird Magdeburg ein Gradmesser sein. Die Stadt, sagt Habeck selbst auf der Wahlkundgebung der Grünen am Samstag, werde mit der Intel-Investition das größte jemals in Deutschland mit staatlicher Förderung umgesetzte Industrieprojekt bekommen.

Der Grünen-Politiker baut das vor dem ihm gewogenen Publikum in die wirtschaftliche Gesamtstrategie der Ampel-Regierung ein. Nämlich eine bestimmte „Grundproduktion in Deutschland zu haben“. Der 54-Jährige nannt Medizin, Chip-Industrie, Stahlproduktion und Solartechnik als Stichworte. Dass damit Zukunft gesichert werde, sei in Brüssel klarer als in manchen europäischen Hauptstädten. „Die EU ist weiser als viele nationale Regierungen“, erklärt Habeck und schiebt vor den mehr als 200 Gästen hinterher: „Die Vergangenheit kommt nicht wieder.“

Ein bisschen vielleicht doch: Terry Reintke, Spitzenkandidatin der Grünen für die Europawahl, berichtet auf der Bühne vom Kampf ihrer Fraktion im Europäischen Parlament um das „Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Wie die 37-Jährige erklärt, solle es die „grüne Transformation vorantreiben“. Doch gebe es Vorbehalte bei den Konservativen – im Widerspruch zum Green Deal der eignen, konservativen Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

„Wir müssen jetzt in grüne Industrie investieren“, ruft die gebürtige Gelsenkirchenerin dem Publikum zu. Sie nennt europäische Netze Strom, Wasserstoff und Glasfaserkabel. Die EU-Kommission habe ausgerechnet, dass so 2,5 Millionen Jobs in Europa entstehen könnten, die dringend gebraucht würden.

Der stärkste grünen Fraktion aller Zeiten, so Reintke, habe in den vergangenen Jahren einiges erreichen können. Wie die europäische Mindestlohnrichtlinie, die für 25 Millionen Menschen faire Löhne bewirkt habe.

Auf keinen politischen Ebene, verspricht Terry Reintke in Magdeburg, werden die Grünen mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Damit grenzt sie ihr Lager klar von der bisherigen und möglicherweise neuen Kommissionschefin ab: Ursula von der Leyen schließt die Kooperation mit ganz Rechts nicht aus, um an der Macht zu bleiben.