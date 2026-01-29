50.000 Bürgergeldempfänger in Sachsen-Anhalt sind zwar erwerbsfähig - arbeiten aber nicht, obwohl weder Krankheit oder andere gravierende Gründe vorliegen. Ministerpräsident Schulze will die deshalb zu einer Bürgerarbeit etwa in Vereinen verpflichten. Die Arbeitsagentur meldet derzeit 19.000 freie Stellen. Da nicht alle Firmen freie Stellen bei der Agentur melden, wird die tatsächliche Zahl verfügbarer Jobs von Experten auf über 30.000 geschätzt.

IMAGO/Bihlmayerfotografie