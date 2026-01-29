Landespolitik Sachsen-Anhalt Streit im Landtag: Mehr Druck auf Drückeberger?
50.000 Menschen in Sachsen-Anhalt arbeiten nicht, obwohl sie es könnten. Der neue Ministerpräsident Sven Schulze sagt, wie er das ändern würde. Die Linke ist entsetzt.
29.01.2026, 18:00
Magdeburg - Schon an seinem zweiten Tag im Amt wurde Sachsen-Anhalts neuer Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) im Landtag hart attackiert. Linke und Grüne warfen ihm während der Debatte am Donnerstag (29. Januar) im Plenum soziale Eiseskälte vor. „Um Ihren Bekanntheitsgrad zu steigern, fällt Ihnen nichts anders ein, als nach unten zu treten“, sagte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern. „Sie haben gespalten und diffamiert“, polterte sie. Was war passiert?