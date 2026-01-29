Ein Wirtschafts-Prozess mit europaweitem Ausmaß kommt in Kürze auf das Magdeburger Landgericht zu. Unter anderem einer Familie aus dem Harz wird ein Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von 20 Millionen Euro vorgeworfen.

Der Eingang zum Landgericht Magdeburg. In den nächsten Monaten könnte das Gericht Schauplatz eines ungewöhnlichen Prozesses werden. Es geht um Steuerbetrug in Höhe von rund 20 Millionen Euro.

Magdeburg - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA, englisch Eppo) mit Sitz in Luxemburg führt seit längerer Zeit ein umfangreiches Ermittlungsverfahren in mehreren EU-Ländern. Die Ermittlungen laufen unter dem Code-Namen „Water into Wine“, was so viel wie Wasser in Wein verwandeln bedeutet. Jetzt wurde die erste Anklage in dem Komplex erhoben. Fünf Angeschuldigte aus Sachsen-Anhalt sind nun vor dem Magdeburger Landgericht angeklagt. Hintergrund ist auch eine Razzia in Blankenburg (Harz) im Juni vergangenen Jahres.