Deutschrap-Texte, wie die von Rapper „Haftbefehl“, spiegeln soziale Realität, nicht Schulhofromantik. Wir sollten unseren Lehrern zutrauen, damit richtig umzugehen.

Aykut Anhan, besser bekannt als „Haftbefehl“, ist für viele Jugendliche mehr als ein Rapper – er ist jemand, der ihre Wirklichkeit in Worte presst. „Mach das für die Jugos, Brates, Shqiptars…“ – das ist keine Poesie aus dem Elfenbeinturm, sondern der Sound sozialer Ungleichheit, von Gewalt, Drogen, Perspektivlosigkeit. Genau damit sind viele junge Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte, täglich konfrontiert.