  3. Debatte zu Haftbefehl: „Haftbefehl“ statt Goethe? Darum gehört Deutschrap in den Unterricht (Kommentar)

Deutschrap-Texte, wie die von Rapper „Haftbefehl“, spiegeln soziale Realität, nicht Schulhofromantik. Wir sollten unseren Lehrern zutrauen, damit richtig umzugehen.

11.12.2025, 18:00
Alina Bach ist Reporterin bei der Volksstimme.
Alina Bach ist Reporterin bei der Volksstimme. Foto: Andreas Staetder

Aykut Anhan, besser bekannt als „Haftbefehl“, ist für viele Jugendliche mehr als ein Rapper – er ist jemand, der ihre Wirklichkeit in Worte presst. „Mach das für die Jugos, Brates, Shqiptars…“ – das ist keine Poesie aus dem Elfenbeinturm, sondern der Sound sozialer Ungleichheit, von Gewalt, Drogen, Perspektivlosigkeit. Genau damit sind viele junge Menschen, vor allem mit Migrationsgeschichte, täglich konfrontiert.