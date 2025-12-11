Im Streit um die Sanierung der Giftschlammgrube mit 100.000 Tonnen teils hochbelastetem Müll wirft eine Bürgerinitiative dem Betreiber vor, wesentliche Unterlagen vor der Öffentlichkeit geheim halten zu wollen.

Die Giftschlammgrube Brüchau aufgenommen aus der Luft. Wäre eine Aufbereitung des Giftmülls vor Ort doch möglich - und damit auch die vollständige Beräumung der Grube?

Magdeburg/Brüchau - Neuer Ärger um die Giftschlammgrube Brüchau (Stadt Kalbe) zwischen Salzwedel und Gardelegen in der Altmark. Die Bürgerinitiative (BI) „Saubere Umwelt und Energie Altmark“ wirft dem Betreiber Neptune Energy vor, der Öffentlichkeit Unterlagen im Zusammenhang mit der Sanierung der lecken Grube mit rund 100.000 Giftmüll vorenthalten zu wollen. Worum geht es genau?