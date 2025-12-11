Sachsen-Anhalts Unis in Halle und Magdeburg bilden nicht einmal ein Fünftel der benötigten Lehrer für Sekundarschulen aus. Die Linke spricht von einer „Abstimmung mit den Füßen“ und fordert ein Ende der getrennten Lehrerausbildung für weiterführende Schulen.

Magdeburg - An keiner Schulform im Land ist die Personallage so prekär wie an den Sekundarschulen. Neue Zahlen zur Lehrerausbildung lassen nun aber noch eine Verschärfung erwarten. Grund: Zum Herbst haben sich an den Unis Halle und Magdeburg erneut weniger junge Leute fürs Lehramt für Sekundarschulen eingeschrieben. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.

Besonders betroffen sind demnach Mathe, Physik und Chemie. So seien in Mathe nur knapp fünf Prozent der Plätze belegt worden, die von einer Expertengruppe als Bedarf ermittelt wurden (7 von 150), sagte Politiker Thomas Lippmann.

In Physik und Chemie werden nur sechs Prozent der benötigten Lehrer ausgebildet

In Musik sind es nur drei Prozent, in Physik und Chemie 6 Prozent. „Die Quote liegt für das gesamte Lehramt deutlich unter 20 Prozent des Bedarfs“. Ein neuer dualer Studiengang in Magdeburg bringe kaum Entlastung. Lippmann forderte einen Kurswechsel. „Offenbar gibt es für das Lehramt an Sekundarschulen und damit auch für diese Schulform keine Perspektive“, sagte er. Die Studenten stimmten mit den Füßen ab.

Ministerium: Land schreibt jungen Menschen nicht vor, was sie zu studieren haben

Das Wissenschaftsministerium von Armin Willingmann (SPD) teilte mit: Eine Studienentscheidung sei individuell. „Die Landesregierung schreibt jungen Menschen nicht vor, ob und was sie zu studieren haben und wird dies auch in Zukunft nicht tun“, sagte Sprecher Matthias Stoffregen. Angesichts von 1.200 Lehramtsstudienplätzen und der Demografie sei zudem erwartbar, dass Plätze offen bleiben.

Der Sprecher verwies auf innovative Schritte wie den dualen Studiengang mit hohem Praxisbezug in Magdeburg sowie Pläne, in Halle einen einheitlichen Studienstart für die weiterführenden Lehrämter zu testen. Armin Willingmann habe zuletzt erklärt, dass er sich gut vorstellen kann, das duale Studium in Magdeburg auch auszuweiten.