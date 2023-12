In Halle ist der Höchststand des aktuellen Saale-Hochwassers am zweiten Weihnachtsfeiertag erreicht worden.

Halle - In Halle ist der Höchststand des aktuellen Saale-Hochwassers am zweiten Weihnachtsfeiertag erreicht worden. Laut der aktuellen Prognose des Landesamts für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) habe der Fluss in Halle mit einem Stand von etwa 4,90 Metern am Unterpegel Trotha den Höchststand erreicht, teilte die Stadt am Dienstagnachmittag mit.

Im Laufe der Nachmittagsstunden wurde mit sinkenden Pegelständen gerechnet. „Die Stadt Halle beobachtet die Entwicklung aber weiter genau und setzt auch ihre Kontrollen in den betroffenen Gebieten fort“, hieß es.

Derzeit seien insbesondere Wege am Saaleufer überschwemmt, in Planena und Burgholz habe das Wasser bis an die Grundstücke gereicht. Evakuierungen seien nicht nötig. Lediglich die Straßenbeleuchtung habe in einigen Straßen ausgeschaltet werden müssen.