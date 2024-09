Landesweit wurden im vergangenen Jahr 334 Streifenwagen in Zusammenstöße verwickelt, die Hälfte war eigenverschuldet. Die Unfallzahl stieg seit 2019 um 18 Prozent. Was Polizisten und Fahrlehrer dazu sagen.

Immer häufiger ist die Polizei im Land in Unfälle verwickelt - Ist es fehlende Fahrpraxis?

Gefährlicher Arbeitsplatz: Bei diesem von den Polizisten unverschuldeten Unfall auf der A 9 raste im Mai dieses Jahres ein Lkw ungebremst in einen zur Absicherung eines zur Pannen-Hilfe eingesetzten Dienstwagen. Eine 26-jährige Beamtin wurde dabei schwer verletzt und der Pannenhelfer getötet.

Magdeburg. - Sachsen-Anhalts Polizisten sind immer häufiger bei Einsätzen in Verkehrsunfälle verwickelt. Das ergibt eine aktuelle Erhebung des Innenministeriums. So waren im vergangenen Jahr 334 Polizeifahrzeuge an Unfällen beteiligt. Im Jahr 2019 lag die Zahl noch bei 284. Das ergibt einen Anstieg um 18 Prozent. Damit war von den insgesamt 1.780 Dienstfahrzeugen der Landespolizei statistisch etwa jedes fünfte im vergangenen Jahr betroffen.