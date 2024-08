Wirtschaftspolitik Intel-Ansiedlung: Wirtschaftsminister nennt Termin für Baubeginn in Magdeburg

Intel befindet sich derzeit in schweren Turbulenzen. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht die Ansiedlung des US-Chipriesen in Magdeburg aber nicht in Gefahr.