Erste Baugenehmigung für Intel in Magdeburg soll Anfang Juli erlassen werden

Halbleiterproduktion in Sachsen-Anhalt

Intel Magdeburg: So sollen die Fabriken aussehen. Eine erste Baugenehmigung soll Anfang Juli erlassen werden.

Magdeburg - Intel will in den nächsten vier bis fünf Jahren für 30 Milliarden Euro zwei neue Fabriken in Magdeburg mit 3000 Arbeitsplätzen errichten, um Halbleiter der neuesten Generation herzustellen. Das Baugenehmigungsverfahren läuft. Jetzt gibt es eine erste gute Nachricht für das Unternehmen.