Totschlag im Burger Gefängnis kommt vor Gericht Tötung in der „Liebeszelle“ angeklagt
Gut fünf Monate nach dem Tod einer 38-Jährigen in einer Spezialzelle für Langzeitbesuche in der JVA Burg, entscheidet das Landgericht Stendal über Prozesseröffnung.
Aktualisiert: 30.09.2025, 15:40
Burg/Stendal - Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Anklage wegen Totschlags gegen einen 38-Jährigen erhoben. Er soll im Frühjahr dieses Jahres in einer sogenannten Liebeszelle des Burger Gefängnisses seine 37 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Das bestätigte das Landgericht Stendal gestern gegenüber der Volksstimme.