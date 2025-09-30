Gut fünf Monate nach dem Tod einer 38-Jährigen in einer Spezialzelle für Langzeitbesuche in der JVA Burg, entscheidet das Landgericht Stendal über Prozesseröffnung.

In einer Spezialzelle für Langzeitbesuche der Justizvollzugsanstalt Burg soll ein damals 37-jähriger Strafgefangener seine Ehefrau erwürgt haben.

Burg/Stendal - Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Anklage wegen Totschlags gegen einen 38-Jährigen erhoben. Er soll im Frühjahr dieses Jahres in einer sogenannten Liebeszelle des Burger Gefängnisses seine 37 Jahre alte Ehefrau getötet haben. Das bestätigte das Landgericht Stendal gestern gegenüber der Volksstimme.