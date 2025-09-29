Die Zahl der Diebstähle von Rasenmähern, Robotern und Traktoren in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr auf knapp 300 gestiegen. Das waren laut LKA so viele Fälle wie in den vier Vorjahren zusammen.

Im Jahr 2024 registrierte das LKA in Sachsen-Anhalt knapp 300 Diebstähle von Mährobotern und Rasentraktoren – so viele wie in den vier Jahren zuvor zusammen. Auch kleine Rasenroboter werden laut Landeskriminalamt zunehmend gestohlen.

Magdeburg - Als der Platzwart des Oscherslebener Sportclubs 1990, Christian Winter, vor einigen Tagen an der aufgehebelten Vereinsgarage steht, ahnt er nichts Gutes. Der große Rasentraktor für den Grünflächenbereich des Freibades ist weg. Unbekannte müssen bei dem Einbruch das Gerät gestartet und nachts fortgefahren haben. Zeugen gab es keine. Der Schaden beläuft sich nach Aussagen des 45-Jährigen auf rund 6.500 Euro.