Die Trennung von Sachsen-Anhalts Laubenpiepern vom Bundesverband ist beschlossen, aber noch nicht offiziell vollzogen. Beide Seiten ringen jetzt um Einfluss auf die Mitglieder.

Kampf um die Mitglieder: Sachsen-Anhalts Kleingärtner zoffen sich weiter mit Bundesverband

Sachsen-Anhalts Landesverband der Kleingärtner und der Bundesverband befinden sich im Clinch.

Magdeburg. - Es gibt Trennungen, die vollziehen sich geräuschlos, weil beide Seiten das Unvermeidliche akzeptieren. Im Falle der Abspaltung des Landesverbandes der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt vom Bundesverband der Kleingartenvereine in Deutschland (BKD) kann davon keine Rede sein. Nach dem Austrittsbeschluss wegen interner Querelen im März tobt hinter den Kulissen ein Kleinkrieg um den Einfluss auf die Regionalverbände und deren Mitgliedsvereine. Denn rechtskräftig vollzogen wird die Scheidung erst am 31. Dezember 2026.