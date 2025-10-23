Unternehmen wie Krömer aus Genthin müssen sich bei der Nachwuchssuche stark ins Zeug legen. Ihre Erfahrung: Die Azubis werden nicht nur weniger, sondern brauchen auch mehr Betreuung. Das liegt nicht nur am demografischen Wandel.

So intensiv müssen sich Unternehmen heutzutage um Azubis bemühen

Xenia Hamann kam über ein Praktikum zu Krömer und macht jetzt eine Ausbildung zur Elektronikerin.

Genthin - Es läuft beim Unternehmen Krömer aus Genthin: Erst kürzlich eröffnete der Hersteller von Schaltanlagen eine neue Produktionshalle und ein neues Bürogebäude. Der Umsatz liegt bei 15 Millionen Euro im Jahr, die Auftragsbestände belaufen sich auf zwölf Millionen Euro. Aber der Arbeitskräftemangel drückt auf die Bremse. „Man hätte mehr wachsen können, wenn man mehr Mitarbeiter gehabt hätte“, meint Co-Geschäftsführer Kevin Schuster.