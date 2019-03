Das Landgericht Magdeburg hat Erzieher John E. wegen des Missbrauchs zweier Mädchen zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Magdeburg l Im Prozess gegen den ehemaligen Erzieher einer Kindertagesstätte in Westeregeln (Salzlandkreis) hat das Magdeburger Landgericht am Mittwoch ein Urteil gesprochen. Der 26-jährige John E. ist wegen des sexuellen Missbrauchs an zwei fünfjährigen Mädchen in sieben Fällen zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Die Staatsanwaltschaft forderte im Plädoyer acht Jahre Haft, die Nebenklage hat sich der Forderung angeschlossen und zusätzlich ein Berufsverbot gefordert. Die Verteidigte hatte keinen konkreten Antrag, hielt aber acht Jahre Haft als Strafe für zu hoch.

Der Angeklagte hatte zuvor ein umfassendes Geständnis unter Tränen abgelegt und damit den Kindern eine Aussage vor Gericht erspart. Das wertete das Gericht als positiv. Allerdings stand dem die Schwere der Tat entgegen, so dass es zu der Strafzumessung kam. Laut Staatsanwaltschaft begannen die sexuellen Übergriffe am 13. April 2018 in der Kindertagesstätte "Sonnenschein". Damals hatte er eine Fünfjährige in einem Toilettenraum missbraucht, sie bei den sexuellen Handlungen dirigiert und mit dem Handy gefilmt. Die Bilder sah er sich später auf dem Laptop an.