Immer mehr Busfahrer gehen in Rente, Nachwuchs rückt dagegen kaum nach. Warum Fachkräfte aus dem Ausland eine wichtige Rolle spielen.

Fachkräftemangel in Sachsen-Anhalt

Die Ausmaße des Mangels an Busfahrern nicht nur in Sachsen-Anhalt sind besorgniserregend. Doch auch andere Branchen, wie Gesundheit und Handwerk sind davon betroffen. Das Land hat gut 80.000 Arbeitslose, die reaktiviert werden könnten. Doch selbst im Optimalfall wird das nicht ausreichen, um das demografisch bedingte Loch zu kitten, wenn in zehn Jahren deutlich mehr als 150.000 Menschen im arbeitsfähigen Alter fehlen.