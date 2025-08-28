weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  3. Kopflose Aktion in der Staatskanzlei: Mann ohne Kopf auf Foto

Empfang für Polizisten aus Sachsen-Anhalt Mann ohne Kopf in der Staatskanzlei: Wie kann das sein?

Ein Gruppenbild von Minuisterpräsident Haseloff mit verdienten Polizisten aus Sachsen-Anhalt in der Magdeburger Staatskanzlei sorgt für Aufsehen. Es zeigt einen Mann ohne Kopf. Was ist da passiert?

Von Michael Bock Aktualisiert: 29.08.2025, 16:38
Merkwürdiger Polizei-Foto aus Sachsen-Anhalt: In der dritten Reihe über Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) - vorn im blauen Anzug - steht der Mann ohne Kopf. Inzwischen ist das Foto gelöscht. 
Magdeburg - Vorigen Mittwoch gab es in der Staatskanzlei in Magdeburg den traditionellen Empfang der Landesregierung für verdiente Polizisten. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) würdigte die Anwesenden für ihre vorbildliche Dienstauffassung und hohe Einsatzbereitschaft.