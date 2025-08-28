Empfang für Polizisten aus Sachsen-Anhalt Mann ohne Kopf in der Staatskanzlei: Wie kann das sein?

Ein Gruppenbild von Minuisterpräsident Haseloff mit verdienten Polizisten aus Sachsen-Anhalt in der Magdeburger Staatskanzlei sorgt für Aufsehen. Es zeigt einen Mann ohne Kopf. Was ist da passiert?