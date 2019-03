Mit Unterstützung von Ermittlern des LKA Sachsen-Anhalt und Europol haben polnische Polizisten eine Planenschlitzer-Bande gefasst.

Magdeburg l In Zusammenarbeit mit dem Projekt "Cargo" im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt und Europol haben polnische Ermittler eine größere Planenschlitzerbande ausgehoben. Durch die internationale Zusammenarbeit konnten zehn Verdächtige und Diebesgut im Wert von 100.000 Euro sichergestellt werden.

Die Bande hatte vornehmlich an Autobahnen seit zwei Jahren in Polen, Dänemark, Italien, Österreich, Tschechien und der Slowakei an Lastwagen Planen aufgeschlitzt und die Ladungen gestohlen. Sechs der Verdächtigen wurden unmittelbar beim Entladen von Lkw von polnischen Spezialeinheiten in Gorzow Wielkopolski festgenommen. Bei den anderen vier klickten die Handschellen bei der Durchsuchung von 30 Wohnungen, Kellern, Garagen und Lagerräumen. Dabei wurde Diebesgut in Form von Elektrogeräten, Rasenmähern und Motorsägen gefunden.

Darüber hinaus beschlagnahmten die polnischen Behörden Luxusfahrzeuge und Vermögen der Bandenmitglieder in Höhe von etwa 600.000 Euro. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, als Bande in mehr als 40 Fällen Ladungen von LKW entlang der Autobahnen in mehreren europäischen Ländern entwendet zu haben. Dabei gingen sie immer arbeitsteilig vor: Die sogenannten Schlitzer waren für die Auswahl der Ware zuständig. Dazu schnitten sie nachts auf den Parkplätzen die Planen der LKW-Auflieger auf. War die Ware von Interesse, informierten sie die"Transporteure". Diese verluden das Diebesgut auf Kleintransporter mit gefälschten Kennzeichen und brachten es umgehend nach Polen. Dort wurde die Ware gelagert und durch die Verkäufer weiter veräußert.

Videos Schlag gegen Planenschlitzer

Um Deutschland machte diese Bande in den zurückliegenden Monaten einen großen Bogen, weil einige Mitglieder bereits mit Haftbefehl gesucht wurden. Sie sollen vorwiegend in Süddeutschland diverse Diebstähle begangen haben.

"Ziel des am 1. Juli vergangenen Jahres gestartete Projekt Cargo ist unter anderem das Auswerten aller Fälle von Ladungsdiebstahl in einer länderübergreifenden Datenbank, das Koordinieren der Ermittlungen auf nationaler Ebene und der verbesserten internationalen Zusammenarbeit sowie mit Europol", erklärte LKA-Sprecher Andreas von Koß. Weitere Partnerschaften bestehen mit Polen, Frankreich und Österreich. Vertreter der Polizeibehörden aus Schweden, Dänemark und den Niederlanden haben ihr Interesse bekundet und prüfen aktuell die rechtlichen Voraussetzungen zur Teilnahme am Projekt.