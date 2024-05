Zum achten Mal wurden in 17 Kategorien die „Kulinarischen Sterne“ für die besten regionalen Produkte vergeben. 2024 nahmen 84 Unternehmen mit 117 Erzeugnissen teil.

„Kulinarische Sterne“: So schmeckt Sachsen-Anhalt

Julia Wendenkampf in ihrer Nudelwerkstatt Magdeburg bei der Spaghetti-Produktion. Die 42-Jährige gewann den Stern in der Kategorie "Feinkost"

Magdeburg - Julia Wendenkampf steht in ihrer „Nudelküche“ in der Magdeburger Immermannstraße. Montag und Dienstag sind Produktionstage, mittwochs werden die Spaghetti und Bandnudeln aus Dinkelgrieß bei 20 Grad mild getrocknet, am Donnerstag und Freitag wird die handgemachte Pasta verpackt und verschickt. Kunden kommen aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus Niedersachsen, NRW, Bayern – und sogar aus Südtirol.