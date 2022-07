Mobilität der Zukunft 30-Millionen-Forschungszentrum für innovative Autos entsteht bei Magdeburg

In Barleben entsteht für 31 Millionen Euro ein in Sachsen-Anhalt einmaliges Forschungszentrum für die Entwicklung innovativer Fahrzeuge. Ab 2023 wollen Uni und Industrie hier an Antrieben der Zukunft tüfteln - und vielleicht sogar daran, wie autonom fahrende Autos Elche erkennen.