Forstfachmann Andreas Kriebel (l.) und Steffen Kauert von der Autobahn GmbH stehen in der Schonung mit den falschen Eichen in Hottendorf bei Gardelegen. Für die Genehmigung der A14 im Norden von Sachsen-Anhalt mussten 280.000 Eichen neu gepflanzt werden. Es wurde aber eine falsche Sorte gepflanzt - Auftakt für eine Behördenposse.

Foto: Uli Lücke