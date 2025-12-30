weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >

  3. Silvester in Sachsen-Anhalt: Böllerverbot reicht nicht: Darauf kommt es beim Silvesterfeuerwerk an

Silvester in Sachsen-Anhalt Böllerverbot reicht nicht: Darauf kommt es beim Silvesterfeuerwerk an

Raketen, Batterien, Böller: Illegale Pyrotechnik nimmt zu, legale steht unter Druck. So wird das Silvesterfeuerwerk wirklich sicher – und können Tiere geschützt werden.

Von Alina Bach 30.12.2025, 18:30
In Sachsen-Anhalt dürfen die Menschen auch in diesem Jahr an den meisten Orten Feuerwerkskörper zünden.
In Sachsen-Anhalt dürfen die Menschen auch in diesem Jahr an den meisten Orten Feuerwerkskörper zünden. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Magdeburg. - „Kennst du einen Jungen, der nicht gern kokelt?“, sagt Stefan Treffkorn lachend auf die Frage, was Feuerwerk so besonders mache. Er ist Pyrotechniker aus Leidenschaft, darf also legal „kokeln“ und hat dafür diverse Scheine gemacht. In Biederitz verkauft er Feuerwerk und bietet mit „ArtPyro – fireworks-events“ Showfeuerwerk an. Was Treffkorn jedoch nicht mag, ist das Wort Böllerverbot. „Böller – das sind die illegalen Feuerwerkskörper aus Tschechien oder Polen“, erklärt der Pyrotechniker. Das sei für ihn kein Feuerwerk.