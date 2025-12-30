Raketen, Batterien, Böller: Illegale Pyrotechnik nimmt zu, legale steht unter Druck. So wird das Silvesterfeuerwerk wirklich sicher – und können Tiere geschützt werden.

Böllerverbot reicht nicht: Darauf kommt es beim Silvesterfeuerwerk an

In Sachsen-Anhalt dürfen die Menschen auch in diesem Jahr an den meisten Orten Feuerwerkskörper zünden.

Magdeburg. - „Kennst du einen Jungen, der nicht gern kokelt?“, sagt Stefan Treffkorn lachend auf die Frage, was Feuerwerk so besonders mache. Er ist Pyrotechniker aus Leidenschaft, darf also legal „kokeln“ und hat dafür diverse Scheine gemacht. In Biederitz verkauft er Feuerwerk und bietet mit „ArtPyro – fireworks-events“ Showfeuerwerk an. Was Treffkorn jedoch nicht mag, ist das Wort Böllerverbot. „Böller – das sind die illegalen Feuerwerkskörper aus Tschechien oder Polen“, erklärt der Pyrotechniker. Das sei für ihn kein Feuerwerk.