weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Kultur
    4. >

  4. Brauchtum in Sachsen-Anhalt: Bräuche zwischen den Jahren: Hier hatte der Jahreswechsel einst mehr Bedeutung

Brauchtum in Sachsen-Anhalt Bräuche zwischen den Jahren: Hier hatte der Jahreswechsel einst mehr Bedeutung

Mehr als Bleigießen: Diese alten Bräuche prägten den Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt über Jahrhunderte und geraten heute in Vergessenheit.

Von Alina Bach 28.12.2025, 18:30
Bleigießen und andere Traditionen sind zum Jahreswechsel beliebt. Andere Bräuche sind in Sachsen-Anhalt schon fast vergessen.
Bleigießen und andere Traditionen sind zum Jahreswechsel beliebt. Andere Bräuche sind in Sachsen-Anhalt schon fast vergessen. Foto/Symbolbild: dpa

Magdeburg. - Wer heute an Silvester denkt, hat Bowle, Bleigießen oder Raketen vor Augen - nicht aber, einen pelzigen Bären, der an Haustüren klopft. Oder eine Laterne, aus der König Herodes hervorblickt. Zwischen Weihnachten und dem 6. Januar – den „Zwölften“ – gab es einst zahlreiche Bräuche, die mittlerweile fast vergessen sind.