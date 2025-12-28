Mehr als Bleigießen: Diese alten Bräuche prägten den Jahreswechsel in Sachsen-Anhalt über Jahrhunderte und geraten heute in Vergessenheit.

Bräuche zwischen den Jahren: Hier hatte der Jahreswechsel einst mehr Bedeutung

Bleigießen und andere Traditionen sind zum Jahreswechsel beliebt. Andere Bräuche sind in Sachsen-Anhalt schon fast vergessen.

Magdeburg. - Wer heute an Silvester denkt, hat Bowle, Bleigießen oder Raketen vor Augen - nicht aber, einen pelzigen Bären, der an Haustüren klopft. Oder eine Laterne, aus der König Herodes hervorblickt. Zwischen Weihnachten und dem 6. Januar – den „Zwölften“ – gab es einst zahlreiche Bräuche, die mittlerweile fast vergessen sind.