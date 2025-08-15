Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt stufte den späteren Amokfahrer des Magdeburger Weihnachtsmarkt nach einer internen E-Mail 2023 als „Vielschreiber ein“. Hat die Einstufung begünstigt, dass der Täter so lange unterm Radar blieb?

LKA stufte Taleb A. 2023 als „Vielschreiber“ ein - trotz Hinweisen zu Straftataufrufen

X-Account von Taleb Al-Abdulmohsen, dem mutmaßlichen Attentäter vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg.

Magdeburg - Der Attentäter des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, Taleb A., war bereits ein Jahr vor dem Anschlag Thema einer internen E-Mail im Landeskriminalamt (LKA). In dem dezernatsinternen Schreiben vom 4. Dezember 2023 wurde nach Volksstimme-Informationen über Aufrufe des aus Saudi-Arabien stammenden Arztes zu Gewalttaten in Deutschland informiert.