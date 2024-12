An dieser Stelle, so wie hier einen Tag nach dem Anschlag, hätte der Transporter auch am 20. Dezember stehen sollen. Stattdessen parkte das Fahrzeug am Tag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg rund 15 Meter entfernt auf der Reuterallee in einer Taxibucht.

Foto: IMAGO/Bernhard Herrmann