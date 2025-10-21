Laut einer Analyse der Fachstelle für Gewaltprävention in Halle war der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt eindeutig politisch rechtsextrem motiviert. Die Stelle widerspricht damit diametral einer Einschätzung der Bundesanwaltschaft.

War der Anschlag von Magdeburg doch ein rechtsextremer Terrorakt?

Kanal von Taleb A. im Portal „X“ mit Sturmgewehr. Die Fachstelle Salam stuft den Anschlag in Magdeburg als Terrorakt ein und widerspricht damit deutlich der bisherigen Einschätzung der Bundesanwaltschaft.

Magdeburg - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten war eindeutig ein Terrorakt. Zu diesem Schluss kommt eine Analyse, erstellt von der Fachstelle für Gewalt- und Radikalisierungsprävention Sachsen-Anhalt „Salam“ in Halle, um den Sozial- und Islamwissenschaftler Hans Goldenbaum. Das 40-seitige Dokument, über das zunächst die „Welt“ berichtete, liegt der Volksstimme vor.