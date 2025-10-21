Der Hallenser Politologe Christian Stecker kritisiert die CDU-Strategie gegen die AfD als planlos. Im Osten drohe der Union laut ihm eine gefährliche Schieflage – mit Folgen für kommende Wahlen. Er rät der Partei zum Umdenken.

Politologe fordert Kurswechsel der CDU im Umgang mit der AfD

Ministerpräsident Reiner Haseloff will das Zepter an Wirtschaftsminister Sven Schulze übergeben, Politologe fordert Umdenken im Wahlkampf.

Magdeburg. - In der Brandmauer-Debatte plädiert der aus Halle stammende Politikprofessor Christian Stecker für einen anderen Umgang der Union mit der AfD. „Ich bin etwas erstaunt, wie rat- und planlos die CDU in die Landtagswahlkämpfe geht und die große Gefahr eines ,Weiter so’ im Osten völlig ausblendet“, sagte er gestern der Volksstimme.