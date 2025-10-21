Brandmauer-Debatte in der CDU Politologe fordert Kurswechsel der CDU im Umgang mit der AfD
Der Hallenser Politologe Christian Stecker kritisiert die CDU-Strategie gegen die AfD als planlos. Im Osten drohe der Union laut ihm eine gefährliche Schieflage – mit Folgen für kommende Wahlen. Er rät der Partei zum Umdenken.
21.10.2025, 17:23
Magdeburg. - In der Brandmauer-Debatte plädiert der aus Halle stammende Politikprofessor Christian Stecker für einen anderen Umgang der Union mit der AfD. „Ich bin etwas erstaunt, wie rat- und planlos die CDU in die Landtagswahlkämpfe geht und die große Gefahr eines ,Weiter so’ im Osten völlig ausblendet“, sagte er gestern der Volksstimme.